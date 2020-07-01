Тюменцы украсили многоразовые защитные маски вышивкой
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Мастер-класс по вышивке на многоразовых защитных масках прошел в экопарке Затюменский 20 июля.
На занятии, организованном "Молодой гвардией", дети с помощью родителей, используя трафареты, вышивали на масках разнообразные рисунки.
"К сожалению, родители нередко пренебрегают рекомендациями и дети не надевают маски, - рассказал руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев. - К тому же у некоторых детей маска вызывает ассоциации с больницей".
Напомним, что в Тюменской области действует обязательный для всех масочный режим, который тюменцы должны соблюдать при нахождении в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте.
Чтобы средства защиты не вызывали негативных эмоций, тюменские активисты предложили детям и их родителям украсить многоразовые тканевые маски.
По замыслу организаторов, сначала на маску с помощью трафарета карандашами наносится рисунок, а чтобы он сохранился после стирки или дезинфекции, его "закрепляют" разноцветными нитями.
Отметим, что мастер-класс прошел с соблюдением требований безопасности и социальной дистанции 1,5 метра.
Николай Ступников