106 человек с COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Далее в сюжете В Тюменской области 21 человек излечился от COVID-19 за сутки

106 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области в минувшие сутки. Всего в России зафиксировано 5 тыс. 842 новых пациента в 81 регионе, сообщает федеральный оперативный штаб 21 июля.

В 24,2% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 тыс. 782 человека.

Большинство случаев зафиксировано в Москве - 602, в Югре - 228, в Свердловской области - 227.

На Ямале выявили 178 больных, в Челябинской области - 130, в Курганской области - 47.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 тыс. 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 580 летальных исходов, выздоровели 562 тыс. 384 человека.