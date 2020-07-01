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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Креативный стрит-арт поможет соблюдать дистанцию на остановках в Тюмени

Общество, 18:47 21 июля 2020

мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

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Креативная разметка социальной дистанции в виде нарисованных животных в масках появилась на пяти остановочных комплексах в Тюмени, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Акция "Между нами" обращает внимание горожан на важность соблюдения мер предосторожности от коронавируса. Длина и количество зверей наглядно показывают безопасное расстояние - полтора метра, отмечают организаторы.

Проверить соблюдение безопасного расстояния необычным способом жители и гости Тюмени могут на остановках "Океан", "Цветной бульвар", "Газпром", "Сквер Немцова", "Центральный рынок", а также на парковке рядом с мостом Влюбленных.

В этом им помогут 15 хомяков, четыре собаки породы корги, три песца, два бобра, два барашка и олень.

Животных нанесли аэрозолью в трафаретной технике. Креативную разметку создала художник и куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александра Жернова.

Организаторы отметили, что остановки – это те места, где происходят скопления людей. Поэтому эти локации задействовали в акции. Все места нанесения рисунков согласованы с администрацией города.

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# Контора пароходства , профилактика , стрит-арт

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