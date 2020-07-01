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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

102 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:02 22 июля 2020

mos.ru. Максим Денисов | Фото: mos.ru. Максим Денисов

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102 пациента с коронавирусной инфекцией выявили в регионе за минувшие сутки. Всего в России зафиксировано 5 тыс. 862 новых заболевших в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,9% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 669 человек. Больше всего заболевших в Москве - 638 человек, в Свердловскрой области - 234, в Югре - 221.

В Ямало-Ненецком АО заболели - 135 человека, в Челябинской области - 132, в Курганской области - 44.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 тыс. 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 745 летальных исходов, выздоровели 572 тыс. 53 человека.

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# коронавирус

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