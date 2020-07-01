100 новых случаев коронавируса в Тюменской области выявили за сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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100 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 23 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 811 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 444 человека.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 645 случаев, Свердловская область - 248, Ханты-Мансийский автономный округ - 196.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 196, на Ямале - 158, в Свердловской области - 248, в Челябинской области - 121, в Курганской области - 43.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 046 летальных исходов, выздоровели 588 тыс. 774 человека.