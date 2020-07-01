  • 24 июля 202024.07.2020пятница
  • USD70,9630
    EUR82,1893
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

100 новых случаев коронавируса в Тюменской области выявили за сутки

Общество, 12:58 24 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Далее в сюжете Тюменская служба помощи семьям с детьми в условиях пандемии работает в усиленном режиме

100 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 23 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 811 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 444 человека.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 645 случаев, Свердловская область - 248, Ханты-Мансийский автономный округ - 196.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 196, на Ямале - 158, в Свердловской области - 248, в Челябинской области - 121, в Курганской области - 43.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 046 летальных исходов, выздоровели 588 тыс. 774 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , статистика

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 24.07.2020В Тюменской области штрафуют нарушителей противопожарного режима
14:59 24.07.2020В Викуловском районе назвали лучших дояров
14:48 24.07.2020Парк "Семейный" торжественно открыли в Омутинском
14:37 24.07.2020Галина Шарухо оценила эффективность солевого раствора для профилактики COVID-19