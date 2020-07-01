Тюменская служба помощи семьям с детьми в условиях пандемии работает в усиленном режиме

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В период ограничительных мероприятий, в дополнение к регулярной работе по защите прав детей, Тюменская социальная служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" работает в усиленном режиме. За последние три месяца, сообщает департамент социального развития Тюменской области, малоимущим семьям были выданы более 1 тыс. продуктовых наборов и 30 тысяч многоразовых защитных масок.

Также в период самоизоляции возросла потребность в профессиональной помощи специалистов во внутрисемейных конфликтах. С начала ограничительных мероприятий было предоставлено почти 400 консультаций.

"Мы понимаем, что на нас возложена большая ответственность, и мы стараемся всеми возможными способами помочь семьям в непростой для всех период", - пояснила заместитель директора центра "Семья" Алена Матюханова.

Основная задача службы экстренного реагирования "Ребенок и семья" - защита прав и интересов детей. В Тюменской области служба работает уже более 10 лет. В областной столице служба работает на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", в районах — на базе центров социального обслуживания населения.

Ежегодно специалисты службы совершают около 1 тыс. выездов, связанных с нарушением прав и интересов детей. Поддержку в кризисной ситуации получают около 400 семей. 25% семей успешно справляются с трудностями при помощи специалистов, 75% получают психолого-педагогическое сопровождение.

Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды: в зависимости от ситуации в ее состав могут входить психологи центра "Семья", инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, социальный работник или представители образовательного учреждения.