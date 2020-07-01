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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Галина Шарухо оценила эффективность солевого раствора для профилактики COVID-19

Общество, 14:37 24 июля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Важные правила профилактики COVID-19 перед посещением общественных мест, в том числе пляжей перечислила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Одна из действенных мер - систематическое промывание слизистых оболочек рта и носа изотоническим раствором поваренной соли или растворами с морской водой, которые продаются в аптеках. Для профилактики после консультации с врачом следует использовать недорогие отечественные противовирусные лекарственные препараты и средства, повышающие иммунитет", - рассказала она.

Важную роль в профилактике новой коронавирусной инфекции играют здоровый образ жизни и витаминизированное питание.

"Сегодня мы все находимся в группе риска. Чтобы стабилизировать ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, мы все должны знать и соблюдать правила профилактики COVID-19", - подчеркнула Галина Шарухо.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , коронавирус , профилактика

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