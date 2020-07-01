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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пластиковый Илон Маск призвал тюменцев соблюдать социальную дистанцию

Общество, 21:46 24 июля 2020

Фото ТЦ "Космос"

Необычную акцию "Илон в маске" провел тюменский театральный центр "Космос" 24 июля. В трех точках областного центра появилась пластиковая фигура известного изобретателя Илона Маска с полутораметровой ракетой в руках.

"С ее помощью горожане могли определить, на какой социальной дистанции друг от друга должны находиться тюменцы в период пандемии COVID-19", - рассказал руководитель театрального центра "Космос" Илья Титов.

Акция прошла на площади 400-летия Тюмени, городской набережной и Цветном бульваре. Те, кто соблюдал социальную дистанцию, получали в подарок маску и возможность сфотографироваться с популярным предпринимателем.

Фото ТЦ "Космос" Фото ТЦ "Космос" Фото ТЦ "Космос" Фото ТЦ "Космос" ﻿

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