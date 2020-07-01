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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 164 человека излечились от COVID-19

Общество, 13:32 25 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

164 жителя Тюменской области излечились от COVID-19 за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 25 июля.

В регионе зарегистрирован за сутки 101 новый случай заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии зафиксирован 5 тыс. 291 случай COVID-19.

Выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии 3 тыс. 851 человек. 20 пациентов находятся на ИВЛ. 29 человек размещены в обсерваторах. 1 тыс. 273 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 157 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 46 лет с крайне тяжелым течением вирусной пневмонии: полиорганной недостаточностью на фоне хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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