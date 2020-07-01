98 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru, Максим Денисов | Фото: www.mos.ru, Максим Денисов

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98 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за 25 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 765 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 24,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 110 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 683 случая, Свердловская область - 241, Ханты-Мансийский автономный округ - 192. По Уральскому федеральному округу: в Челябинской области - 131, на Ямале - 125, в Курганской области - 38.

Всего на сегодня в России выявлено 812 тыс. 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 269 летальных исходов, выздоровели 600 тыс. 250 человек.