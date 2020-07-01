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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь человек выписали из Ишимского моногоспиталя за выходные дни

Общество, 12:03 27 июля 2020

www.mos.ru, Евгений Самарин

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Семь человек выписали из моногоспиталя Ишима в выходные дни. Поступила в медучреждение четверо заболевших, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

На 27 июля на лечении с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в госпитале находится 50 человек. Новый вирус COVID-19 выявлен у 24 из них. Из числа подтвержденных - пять жителей Ишима, шестеро - Ишимского района.

Жительница Казанского района, переболевшая коронавирусной инфекцией, после выписки поблагодарила медицинский персонал госпиталя и посоветовала населению беречь себя.

Клинико-диагностической лабораторией в целях раннего выявления коронавирусной инфекции ежедневно проводятся анализы. На сегодняшний день исследований методом ПЦР выполнено 27 тыс. 49.

Врачи напоминают: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, вызовите врача на дом.

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# Ишим , коронавирус , моногоспиталь

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