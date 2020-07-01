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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Штаб помощи #МыВместе работает в формате соседского волонтерства

Общество, 13:31 27 июля 2020

Тюменский Штаб помощи #МыВместе | Фото: Тюменский Штаб помощи #МыВместе

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На формат работы соседского волонтерства перешел штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе в Тюменской области. Такие изменение возникли в связи с поэтапным снятием ограничений в регионе, что повлекло за собой большой спад поступающих заявок, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Соседское волонтерство позволяет добровольцу выполнять заявки удаленно в своем районе проживания без необходимости на постоянной основе приезжать в штаб. Звонок о заявке поступает прямо ему на телефон. Также волонтер оснащен средствами индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и антисептик.

Формат предполагает попечительство и сопровождение активных благополучателей волонтерами штаба. В эту категорию входят пожилые люди, которым не могут оказать помощь родственники и маломобильные граждане — ранее обращавшиеся за помощью и находящиеся в клиентской базе. За каждым из них закреплен волонтер, который еженедельно посещает их на дому и доставляет продукты питания, лекарственные препараты. Работа ведется совместно с департаментом социального развития Тюменской области, с их помощью обновляется база благополучателей.

Прием заявок на помощь через федеральную линию акции #МыВместе прекращен, работа переведена на региональную линию, а обращения отрабатываются по согласованию с Областным геронтологическим центром.

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# волонтеры , областной геронтологический центр

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