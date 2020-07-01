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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки выписали 33 человека после COVID-19

Общество, 13:42 27 июля 2020

www.mos.ru, Максим Денисов

33 человека, оправившиеся после COVID-19, выписали из больниц Тюменской области за минувшие сутки, по данным на 27 июля, сообщает региональный оперативный штаб.

95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции зарегистрировано в регионе за сутки, в том числе детей - пятеро. Всего с начала пандемии - 5 тыс. 484.

За весь период пандемии в Тюменской области после ковида выздоровели 3 тыс. 910 человек.

В больницах области 20 пациентов находятся на ИВЛ. 25 человек размещены в обсерваторах. 1 тыс. 316 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 157 - находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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