Неравнодушные тюменцы подарили нуждающимся школьникам канцелярию и одежду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 130 школьных принадлежностей собрали неравнодушные тюменцы в ходе акции "Собери ребенка в школу". В мероприятии приняли участие не только горожане, но и представители бизнеса, сообщает региональный центр "Семья".

В социальную "Лавку добра" приносили портфели, канцелярию, одежду и обувь для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Необходимые детям принадлежности передавали и коллективы компаний НИПИГАЗ, Мессояханефтегаз, НОВАТЕК, ДШИ "Этюд", областного клинического фтизиопульмонологического центра, РОО Олимпийский совет Тюменской области, областных департаментов социального развития, здравоохранения, потребительского рынка.

Представители бизнеса помогли собраться в школу и воспитанникам дома социальной реабилитации семей и детей "Борки". Портфели с необходимой для обучения канцелярией передали благотворительные и общественные организации.

В настоящее время в "Лавке добра" (ул. Амурская, 150) круглосуточно принимают продукты питания, одежду и обувь, предметы гигиены, бытовую технику, средства для малышей. Собранные вещи передаются малоимущим и многодетным семьям, семьям, по тем или иным причинам попавшим в трудную жизненную ситуацию.

До 24 сентября, предварительно позвонив по телефону +79634524511, можно принять участие в акции по сбору излишек овощей, фруктов, ягод, зелени.