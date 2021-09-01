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Тюменцы могут выиграть грант на проекты по сохранности лесов

Общество, 10:54 20 сентября 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Конкурс на лучшую экологическую акцию запускает компания СИБУР в Тюменской области, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Акция проводится в рамках проекта "Тобольский лес". На конкурс можно заявить уже проведенные акции по сохранению и восстановлению лесов и получить грант до 20 тыс. рублей на развитие деятельности школ и школьных лесничеств по этому направлению.

"Мы каждый год разрабатываем новые форматы для вовлечения местного населения в экологическую повестку и заботу о лесах региона. Особенный акцент в нашей работе мы делаем на работе со школьниками. Этот конкурс призван поддержать волонтерское движение в школах и школьных лесничествах Тюменской области и вовлечь в природоохранную деятельность как можно больше ребят", - рассказала начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Подробнее о конкурсе можно прочесть на специальной странице. Прием заявок продлится до 5 октября.

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# ЗапСибНефтехим , лес , Тобольск

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