Фонд президентских грантов проведет серию очных семинаров и тренингов

| Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2022 года, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Заявить на конкурс свои инициативы могут некоммерческие организации из всех субъектов России. Проекты принимаются до 15 октября 2021 года.

В помощь некоммерческим организациям запланированы обучающие мероприятия по подготовке заявок. На сайте фонда опубликован график вебинаров на сентябрь 2021 года. Их участники смогут пройти весь путь разработки проекта от возникновения идеи до планирования мероприятий, формирования бюджета, а также разобрать нюансы составления заявки на основе подготовленного проекта.

После пандемийных ограничений фонд возвращается к практике очных семинаров и тренингов в субъектах.

Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2022 года. В рамках конкурса распределяется первая часть из 10 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2022 году.