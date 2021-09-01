В Тюмени стартует новый поток школы социального предпринимательства

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый поток школы социального предпринимательства стартует в Тюмени 2 октября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Обучение направлено на развитие бизнес-проектов, которые решают социальные проблемы. На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект.

Курс состоит из пяти обучающих сессий и итоговой защиты проекта. Выпускники получают дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

На обучение приглашаются социальные предприниматели, физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере и представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Участие в проекте бесплатное.

Место проведения: Центр "Семья", ул. Геологоразведчиков, 14а. Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку по ссылке.

Задать вопросы по обучению можно по телефону +7 3452 499944, доб. 242. Участие в проекте бесплатное.

Начиная с 2017 года учениками школы разработан 381 бизнес-проект, 30 % из которых реализуются. Школа прошла в шести муниципалитетах, в пяти городах Тюменской области и в Самаре. Среди самых известных проектов, реализованных учениками школы — досуговый центр "Эридан" Марии Фельгер в Новой Заимке, Лаборатория моды и шитья "OllinRush" Ольги Арушанян в Тобольске, реабилитационный центр "Оптимист" Алены Григоренко в Тюмени и другие.