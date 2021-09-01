28 кг корма для животных собрали на фестивале "Теплые коты" в Тюмени

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

28 кг корма для животных, которые содержатся в приюте "Лучший друг", собрали на фестивале доброты "Теплые коты" в молодежном пространстве "Город молодых" в Тюмени 18 сентября.

Кроме того, было принято для приюта 10 бутылок моющего средства. Пункт по сбору корма и необходимого для приютских животных работал на протяжении всего фестиваля. Собранный корм, а также приютскую коробочку для пожертвований в ближайшее время передадут в приют "Лучший друг".

Также участники фестиваля принесли 33 кг макулатуры. "Макулатуру было решено поднакопить еще, чтобы сдать в большем объеме. Поэтому те, кто желает принести газеты и бумагу, могут связаться с организаторами фестиваля во ВКонтакте", — рассказала специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева.

На фестивале гости послушали лекции об истории приюта "Лучший друг", о мифах и правде о стерилизации животных. Также в программе были мастер-классы от Adventure Academy на английском языке, выступление музыкального коллектива Brass band funky tubes 72, школы-студии музыкального творчества Imageses, авторов стихов.

Напомним, фестиваль "Теплые коты" прошел при поддержке Фонда президентских грантов. На проведение события было выделено более 490 тыс. рублей.

Инна Пахомова