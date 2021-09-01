Школьников Тюменской области приглашают на проект "Это бизнес, детки!"

| Фото: группа проекта «Это бизнес, детки!» ВКонаткте | Фото: группа проекта «Это бизнес, детки!» ВКонаткте

Регистрация на образовательный проект для школьников 8-11 классов "Это бизнес, детки!" стартовала в Тюменской области. Заявки принимают по 4 октября по ссылке, сообщают организаторы.

Проект будет проходить в онлайн и офлайн форматах с 5 октября по 5 ноября. Школьники 8-11 классов смогут выбрать одно из трех образовательных направлений.

Трек "Я – предприниматель" разработан для ребят, у которых уже есть своя бизнес-идея. На трек "Бизнес-команда" приглашают тех, у кого еще нет идеи, но хочется стать частью команды и создать проект. Трек "Бизнес – кейс" создан для школьников, которых интересует реальный опыт.

За время обучения на проекте участники узнают основы финансовой грамотности и предпринимательства, разработают и запустят собственный бизнес-проект, решат кейсы крупных региональных компаний. Также они определят стратегию развития самого крупного детского бизнес-сообщества региона и будут развиваться с наставниками.

У каждого участника появится шанс за один месяц воплотить бизнес-идею в жизнь и уже на проекте заработать первые деньги. Финалисты станут частью проектной команды по созданию бизнес-сообщества подростков Тюменской области, а их проекты наставники будут поддерживать на протяжении одного года.