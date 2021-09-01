Тюменский бизнесмен заплатит компенсацию водителю погрузчика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 27 тыс. рублей заплатит тюменцу индивидуальный предприниматель, нанявший мужчину водителем погрузчика. Бизнесмен заплатит работнику положенную зарплату и компенсацию морального вреда, сообщает Калининский районный суд Тюмени.

Как известно из материалов дела, мужчина договорился с коммерсантом об условиях работы: графике и вознаграждении в размере 50 тыс. рублей в месяц. 15 марта тюменец приступил к работе. Кроме основных обязанностей, предприниматель привлекал мужчину сверхурочно, не учитывая эти часы.

Отработав пять рабочих дней и поняв, что сверхурочные ему не оплатят, водитель решил уволиться. Предприниматель не заплатил ему за отработанную неделю, ссылаясь на то, что трудовые отношения не оформлены официально.

Суд пришел к выводу, что работодатель нарушил трудовое законодательство в порядке оформления трудового договора и выплаты зарплаты работнику.