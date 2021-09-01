Максим Афанасьев: аэропорт в Тобольске увеличит число туристов из других регионов

| Фото: скриншот с прямой трансляции в сообществе Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: скриншот с прямой трансляции в сообществе Visit Tyumen во ВКонтакте

Развитие внутреннего туризма - тренд последнего времени. Открытие аэропорта в Тобольске позволит привлечь в город еще больше россиян. Такое мнение высказал глава города Максим Афанасьев в ходе блиц-интервью "Культурные события как драйвер развития малых городов", состоявшемся в Тобольске 25 сентября.

"В последнее время тренд на внутренний туризм является определяющим в удовлетворении своих интересов: все ценят время, удобство и комфорт. Безусловно, без аэропорта довести эту жемчужину Сибири до жителей нашей страны было бы сложно. Да, мы видим достаточно устойчивый турпоток за последние десять лет, но мы понимаем, что это не тот уровень, который может дать Тобольск", – поделился мнением с собравшимися на площадке проведения блиц-интервью Максим Афанасьев.

Он добавил, что в городе можно проводить серьезные событийные мероприятия регионального значения. По словам главы города, зачастую люди, приезжающие в Тюмень, не обходятся без посещения Тобольска. "Проводить мероприятия, будь то часть нефтегазового форума либо каких-то культурных событий, можно будет именно здесь, в Тобольске. Наш город стал бы визитной карточкой региона. Тем самым Тюменская область усилила бы свои позиции в этом направлении", – уверен Максим Афанасьев.

Трансляция блиц-интервью, в ходе которого федеральные эксперты обсудили, как сделать малый город точкой притяжения для российских и зарубежных туристов, прошла в сообществе Visit Tyumen во ВКонтакте. Встреча состоялась в честь открытия аэропорта им. С.У. Ремезова в Тобольске. Посмотреть запись можно по ссылке.

Инна Пахомова