Третий этап Большого уральского круга пройдет на Тюменском ипподроме

| Фото: архив фонда "Сотвори из жизни шедевр" | Фото: архив фонда "Сотвори из жизни шедевр"

Третий этап конноспортивных соревнований Большого уральского круга пройдет на Тюменском ипподроме 2 октября.

"Это дебютное для уральского региона мероприятие организовано по аналогии с Большим сибирским кругом – крупнейшими в Сибири конноспортивными соревнованиями с успешной историей", — рассказали организаторы.

В 2021 году Большой уральский круг проходит в три этапа на ипподромах регионов-учредителей: на курганском, ипподроме "Висим" в Свердловской области и на тюменском. В составе каждого из этапов предусмотрен розыгрыш серии призов личного и командного первенства.

В программе соревнований в личном первенстве разыграют призы для лошадей орловской рысистой и призовых пород старшего возраста. В рамках командного первенства каждого этапа предусмотрен розыгрыш призов для лошадей орловской рысистой и призовых пород трех- и четырехлетнего возраста.

В командном первенстве примут участие команды рысаков и наездников, представляющие регионы Уральского федерального округа – Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. К розыгрышу призов личного первенства присоединятся также конники из Омской области.

Проведение третьего этапа Большого уральского круга и финала приурочено к знаковому для Тюменского ипподрома событию – празднованию 150-летия основания ипподрома. Первые бега состоялись на старейшем ипподроме Урала и Сибири 23 июня 1971 года.

Инна Пахомова