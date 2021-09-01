  • 28 сентября 202128.09.2021вторник
  • USD72,6613
    EUR85,0355
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поделился в соцсетях фотографиями ночного Тобольска

Губернатор, 21:47 27 сентября 2021

Фото из соцсетей Александра Моора | Фото:

Фотографиями ночного Тобольска, сделанными с высоты птичьего полета, поделился со своими подписчиками в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Огни ночного Тобольска завораживают. Уверен, каждый, кто побывает в древней столице Сибири, навсегда запомнит этот город", - написал глава региона.

Фото из соцсетей Александра Моора

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , соцсети , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:47 27.09.2021Александр Моор поделился в соцсетях фотографиями ночного Тобольска
15:34 27.09.2021Александр Моор во Всемирный день туризма пожелал гостям региона увлекательных путешествий по тюменскому краю
10:39 26.09.2021Александр Моор поздравил работников отрасли машиностроения с праздником
16:08 24.09.2021Личный прием граждан в областных департаментах приостановлен до 24 октября