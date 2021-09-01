Александр Моор поделился в соцсетях фотографиями ночного Тобольска

Фото из соцсетей Александра Моора | Фото: Фото из соцсетей Александра Моора | Фото:

Фотографиями ночного Тобольска, сделанными с высоты птичьего полета, поделился со своими подписчиками в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Огни ночного Тобольска завораживают. Уверен, каждый, кто побывает в древней столице Сибири, навсегда запомнит этот город", - написал глава региона.

Фото из соцсетей Александра Моора Фото из соцсетей Александра Моора

Евгений Бабенко