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Росгвардейцы провели для юных тюменских спортсменов мастер-класс по самообороне

Спорт, 17:15 29 сентября 2021

Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Офицеры Росгвардии приняли участие в открытии спортивного зала "Школы самбо" для детей в Тюмени. Ветераны спецназа провели мастер-класс по самообороне, а юные спортсмены продемонстрировали свои навыки и умения.

Как сообщает управление Росгрвардии по Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта "Бесплатные занятия по самбо" для подростков из малообеспеченных и многодетных семей.

"Занятия спортом - это не только совершенствование своих физических возможностей, но и воспитание силы духа, стойкости и мужества. Ребята, желаю вам целеустремленности, веры в себя, надежного плеча товарища и ждём вас в будущем в рядах подразделений Росгвардии", - отметил офицер теруправления полковник полиции Евгений Кабайло.

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# Росгвардия , самбо

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