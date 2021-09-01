Росгвардейцы провели для юных тюменских спортсменов мастер-класс по самообороне

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Офицеры Росгвардии приняли участие в открытии спортивного зала "Школы самбо" для детей в Тюмени. Ветераны спецназа провели мастер-класс по самообороне, а юные спортсмены продемонстрировали свои навыки и умения.

Как сообщает управление Росгрвардии по Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта "Бесплатные занятия по самбо" для подростков из малообеспеченных и многодетных семей.

"Занятия спортом - это не только совершенствование своих физических возможностей, но и воспитание силы духа, стойкости и мужества. Ребята, желаю вам целеустремленности, веры в себя, надежного плеча товарища и ждём вас в будущем в рядах подразделений Росгвардии", - отметил офицер теруправления полковник полиции Евгений Кабайло.