Проект тюменки Любови Климентьевой представят на Всероссийском форуме серебряных добровольцев

| Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области

Проект "Мари Vanna" тюменки Любови Климентьевой вышел в финал грантового конкурса "Молоды душой" и будет представлен на Всероссийском форуме серебряных добровольцев. Комиссия отобрала проект из 2 тыс. 649 заявок.

По словам Любови Климентьевой, миссия этого проекта – реализовать творческий потенциал старшего поколения через создание мобильной театральной площадки. Участники пройдут обучение у экспертов по актерскому мастерству, постановке голоса, импровизации, сценическому движению и другим направлениям. В планах - отправиться гастролировать по региону с благотворительными спектаклями и участвовать в театральных фестивалях.

Резидент проекта "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Любовь Климентьева занимается волонтерской деятельностью пять лет. "Наш потенциал безграничен, и нашим талантам нет предела, - считает она. - Это ежедневно находит подтверждение в полезной, увлекательной и разнообразной деятельности волонтеров. Этот проект позволил мне по-настоящему раскрыться и реализовать себя в свои 69 лет".

Представлять целое волонтерское направление - ответственная задача, но это легко удается, если подходить к делу с душой, отмечает Любовь Климентьева: "Мы с командой неравнодушных волонтеров регулярно общаемся с детьми, организуем для них познавательные и культурные встречи, проводим мастер-классы, арт-терапевтические тренинги и анимационные программы".

Любовь Климентьева нашла себя в творческой деятельности – она танцует, читает стихи, снимается в роликах с социальной тематикой и исполняет роли в театральных постановках современных режиссеров.

"Успешный сценический опыт и натолкнул меня на идею привлечь к театральной деятельности и других пожилых людей, что вылилось в креативный проект театральной студии "Мари Vanna", - пояснила она.

Ирина Шемякина