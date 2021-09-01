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Тюменский фестиваль Upcycling Life и выставка "ИсСКАЗители" попали в полуфинал всероссийского конкурса

Общество, 15:10 30 сентября 2021

из сообщества фестиваля Upcycling life во ВКонтакте | Фото: из сообщества фестиваля Upcycling life во ВКонтакте

Проекты Молодежного театрального центра "Космос" - фестиваль Upcycling life и выставка "ИсСКАЗители" - отобрали в полуфинал конкурса "Мой проект – моей стране".

Цель фестиваля Upcycling Life - создавать экосреду для развития культуры устойчивой моды в городе. У него три направления: образовательные мероприятия, практические лаборатории и выставки-перформансы. Куратор и идейный вдохновитель проекта Ольга Городиская.

Второй проект – выставка "ИсСКАЗители". В ее основе – сказания коренных малочисленных народов Тюменской области. Она состоит из инсталляций в виде леса и дисковых телефонов. Создательница выставки – Маша Хайбулина.

Всего в полуфинал попал 1 тыс. 701 проект. Подведение итогов состоится в ноябре. Победители конкурса получат 200 тыс. рублей на реализацию идеи.

"Мой проект - моей стране" - ежегодный конкурс Общественной палаты РФ в области гражданской активности.

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# конкурс , проекты

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