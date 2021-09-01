Благодаря неравнодушию фельдшера тюменского бездомного устроили в центр помощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фельдшер скорой помощи Екатерина Сарыбина дважды пришла на помощь мужчине без крыши над головой. Она помогла ему устроится в центр помощи “Милосердие”, сообщает пресс-служба областной станции скорой медицинской помощи.

13 сентября Екатерина Сарыбина приехала на вызов в составе бригады скорой медицинской помощи к 52-летнему мужчине, у которого началось обильное кровотечение из горла.

“Пункт встречи был возле магазина – оттуда вызвавшая скорую женщина проводила нас к пациенту. Мы шли по лесной тропинке. В палатке нас ждал бледный на вид мужчина. Ему было тяжело говорить, он весь продрог. После осмотра и оказания помощи мы положили его на мягкие носилки и понесли вчетвером: водитель скорой, жена пациента и я с моей напарницей”, – рассказала фельдшер Екатерина Сарыбина.

| Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи

Доставив пациента в больницу, фельдшер скорой помощи думала, куда мужчина вернется после стационара - начинает холодать, у бездомного в анамнезе тяжелые заболевания. Екатерина Сарыбина обратилась в группу, волонтеры которой оказывают помощь людям без определенного места жительства.

Медик написала организатору сообщества "Жизнь за гранью" Екатерине Бородиной. Она откликнулась. Теперь мужчина находится в центре "Милосердие". Волонтер продолжает навещать его и ждет помощи от неравнодушных тюменцев – ему необходимы вещи, медикаменты и продукты.