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В Ембаево завершают сезон восстановления дома XIX века

Общество, 14:32 29 сентября 2021

из архива представителей "Том Сойер феста" | Фото: из архива представителей "Том Сойер феста"

Сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" завершается в Ембаево. Там приводят в порядок дом XIX века.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор проекта "Том Сойер фест" в Ембаево Марсель Фаттахов, за сезон добровольцы расчистили цокольный этаж, прибрались в других помещениях. На зиму заколотили окна.

"Мы хотели заняться отмосткой. Но, скорее всего, эти работы перенесут на следующий сезон", — поделился он.

Зимой планируют подавать документы на грант. В следующем сезоне добровольцы планируют осмотреть кровлю. По словам Марселя Фаттахова, ее ремонт - это затратное мероприятие. И к восстановлению лепнины на фасаде нужно привлекать специализированную организацию, что тоже недешево. Также требуется замена части окон. "Если у нас будут партнеры, которые смогут взять эти работы полностью на себя, или спонсоры, то, возможно, что работы с внешним обликом здания можно будет завершить за один сезон", — рассказал Марсель Фаттахов.

Напомним, к работам на территории дома № 108 на ул. Советской в с. Ембаево представители "Том Сойер феста" приступили летом 2020 года.

Инна Пахомова

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# волонтеры , история , Том Сойер фест

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