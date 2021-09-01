Культуру корпоративной филантропии будут развивать в ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский государственный университет поставил на развитие культуры корпоративной филантропии. К формированию Фонда целевого капитала ТюмГУ , учрежденного в 2009 году, помимо крупных индустриальных партнеров, приглашаются студенты, сотрудники и выпускники университета.

"Кроме новой миссии, мы заявили новую амбицию: до 2025 года увеличить размер капитала до 100 миллионов рублей, - заявил руководитель проектного офиса Фонда целевого капитала ТюмГУ Илья Мальчихин. - И чтобы сделать её реальностью, нужна помощь неравнодушных членов большого сообщества Тюменского государственного университета".

Сегодня размер капитала фонда, сообщает управление стратегических коммуникаций, составляет 16,7 млн рублей.

Доход от управления фондом пойдёт на финансирование программ развития университета, поддержку проектов и инициатив студентов и сотрудников ТюмГУ. Конкурсный отбор проектов для финансирования в 2022 году начнется уже в октябре.

Концепция корпоративной благотворительности не нова. Она восходит к далеким временам до римской эпохи, когда компании финансировали военные действия. Однако за последние два столетия корпоративные пожертвования стали обычным явлением по мере появления новых отраслей.

Фонд целевого капитала ТюмГУ— некоммерческая организация и долгосрочный источник финансирования, формируемый за счет пожертвований. В отличие от обычной благотворительной организации, фонд не расходует средства дарителей полностью, а аккумулирует их на счетах и передает в управляющую компанию.

Управляющая компания берет комиссию за доверительное управление, а через год возвращает в фонд целевой капитал и полученный в результате операции на фондовом рынке доход от управления. Фонд расходует только сумму дохода, целевой капитал остается неприкосновенным. Это значит, что единожды принятые фондом пожертвования остаются в нем навсегда.