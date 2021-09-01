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Два проекта из Тобольска и один из Ялуторовска получили грант конкурса "Моя идея"

Общество, 18:17 28 сентября 2021

из сообщества "Моя идея" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Моя идея" во ВКонтакте (архив)

Хакатон "Математикум", турнир "Битва дронов" и проект "Ты не одна" получили финансирование в 50 тыс. рублей по итогам последнего конкурса "Моя идея", сообщают организаторы.

Хакатон "Математикум" пройдет в Тобольске 17 ноября. Это форум для выявления математических способностей у детей и для помощи тем, у кого трудности в изучении математики. По словам организаторов, на проекте школьники смогут продемонстрировать свои знания и навыки в этой дисциплине, приобрести дополнительные знания, найти единомышленников и получить поддержку от наставников.

Еще один проект, который пройдет в Тобольске, — "Битва дронов". Это турнир для школьников, интересующихся робототехникой и программированием. Он пройдет в начале ноября 2021 года. Для участников организуют образовательную программу, соберут наземную и воздушную технику и обучат ею управлять.

Проект "Ты не одна" реализуют в Ялуторовске. Это серия встреч для женщин, находящихся в социально опасном положении, с психологами, юристами и специалистами по социальной работе. По данным центра социальной защиты, в Ялуторовске за чертой бедности живет 241 женщина — это составляет около 1,5% от всех женщин города. Цикл встреч "Ты не одна" направлен на социализацию женщин и проработку плана по выходу из трудной ситуации.

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# проект , Тобольск , турнир , Ялуторовск

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