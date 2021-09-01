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Тюменские поисковики доставили останки красноармейца Дмитрия Гапеева в Сладковский район

Общество, 17:34 27 сентября 2021

Александр Иванов во ВКонтакте | Фото: Александр Иванов во ВКонтакте

Останки красноармейца Дмитрия Гапеева захоронили в с. Менжинское, где солдат жил и работал в совхозе до начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в социальных сетях глава администрации Сладковского района Александр Иванов.

В первый же год войны Дмитрий Павлович был мобилизован Маслянским районным военным комиссариатом. Сражался в составе 384 стрелковой дивизии, формировавшейся летом-осенью 1941 года в окрестностях Ишима.

Боевое крещение дивизия приняла 24 февраля 1942 года в пяти километрах от Старой Руссы. В этом районе дивизия вела тяжелые бои в течение нескольких месяцев. Именно здесь в 1942 году солдат пропал без вести.

В 2021 году останки красноармейца на территории Старорусского района Новгородской области обнаружил поисковый отряд. Было установлено, что он погиб 9 - 10 апреля 1942 года.

"Мы благодарны поисковому отряду "Факел" города Кирова, который обнаружил останки солдата. Также Тюменскому областному поисковому центру имени Артура Ольховского, доставившему прах солдата на родную Менжинскую землю и всем тем, кто принял участие в погребении солдата Великой Отечественной войны", - сказал глава Сладковского района.

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# Великая Отечественная война , поисковики , Сладковский район

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