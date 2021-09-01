  • 27 сентября 202127.09.2021понедельник
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский центр "Семья" объявил сбор вещей ко Дню пожилых людей

Общество, 16:25 27 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбор одежды, обуви, постельных принадлежностей, средств личной гигиены объявил региональный центр "Семья" ко Дню пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба центра, с 27 сентября по 4 октября от тюменцев примут одежду, обувь, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Повышенным спросом пользуется теплая одежда: обувь, шапки, перчатки. Вещи передадут одиноким и нуждающимся пожилым гражданам.

Сбор вещей в "Лавке добра" ведется круглосуточно на посту охраны на ул. Амурской, 150. Дополнительная информация по телефону: +7 (963) 452-45-11.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День пожилого человека , сбор вещей , центр Семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 27.09.2021Тюменец завоевал бронзу на EuroSkills Graz 2021
18:05 27.09.2021В Тюменской области выявлены два новых очага COVID-19
17:52 27.09.202128 сентября - события дня
17:43 27.09.2021На Ямале построят дом для сокола