Тюменский центр "Семья" объявил сбор вещей ко Дню пожилых людей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбор одежды, обуви, постельных принадлежностей, средств личной гигиены объявил региональный центр "Семья" ко Дню пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба центра, с 27 сентября по 4 октября от тюменцев примут одежду, обувь, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Повышенным спросом пользуется теплая одежда: обувь, шапки, перчатки. Вещи передадут одиноким и нуждающимся пожилым гражданам.

Сбор вещей в "Лавке добра" ведется круглосуточно на посту охраны на ул. Амурской, 150. Дополнительная информация по телефону: +7 (963) 452-45-11.