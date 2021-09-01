Документальный фильм про приюты для животных Тюмени презентуют в октябре

| Фото: скриншот трейлера к фильму "В ответе" | Фото: скриншот трейлера к фильму "В ответе"

Съемки документального фильма "В ответе" про бездомных животных Тюмени завершены. Документальную ленту планируют представить в октябре 2021 года.

Над фильмом работала команда Moi-portal.ru. Лента расскажет о сложностях, с которыми сталкиваются приюты, про нелегкие судьбы их обитателей, и о том, как можно решить проблему бездомных животных.

В съемках приняли участие тюменские приюты, зоозащитники, ветеринары и волонтеры.