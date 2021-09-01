  • 27 сентября 202127.09.2021понедельник
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Документальный фильм про приюты для животных Тюмени презентуют в октябре

Общество, 13:23 27 сентября 2021

скриншот трейлера к фильму "В ответе" | Фото: скриншот трейлера к фильму "В ответе"

Съемки документального фильма "В ответе" про бездомных животных Тюмени завершены. Документальную ленту планируют представить в октябре 2021 года.

Над фильмом работала команда Moi-portal.ru. Лента расскажет о сложностях, с которыми сталкиваются приюты, про нелегкие судьбы их обитателей, и о том, как можно решить проблему бездомных животных.

В съемках приняли участие тюменские приюты, зоозащитники, ветеринары и волонтеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные , приют , фильм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 27.09.2021Николаевские, бакинские бойные: выставка голубей в Ишимском районе собрала 50 заводчиков 
13:23 27.09.2021Документальный фильм про приюты для животных Тюмени презентуют в октябре
12:58 27.09.2021Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по качеству ведения регистра сахарного диабета РФ
12:49 27.09.2021На Ямале режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до конца 2021 года