Магистрант ТИУ стал героем тревел-шоу в Калининграде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие в съемках тревел-шоу "By Foreigners — Россия глазами иностранца" в Калининграде принимает магистрант Тюменского индустриального университета Усама Нажиб. Как сообщает пресс-служба вуза, там он знакомится с достопримечательностями и туристическим потенциалом самого западного региона страны.

Для участия в проекте Усаме необходимо на период съемок стать членом одной из калининградских семей, погрузиться в их культуру, быт, традиции. Кандидаты для съемок в шоу должны были снять двухминутный видеоролик, рассказать о себе и своей учебе в России, достижениях и мотивах участия в проекте.

Места, которые посетит главный герой, пока держат в секрете, в их числе будут как известные достопримечательности Калининграда, так и активности, которые связаны со спецификой региона, его особой культурной идентичностью.

Серию о Калининграде снимают с 25 по 29 сентября, выпуск выйдет 4 ноября 2021 года в социальных сетях, на платформе "Окко" и на YouTube-канале By Foreigners.

"Иностранные студенты помогают посмотреть на нашу культуру другими глазами Калининградская область стала 28 регионом, который мы снимаем в рамках нашего проекта, и он обладает своим особым шармом, айдентикой и огромным туристическим потенциалом как для российских туристов, так и зарубежных", - добавил автор проекта Даниил Грамотин.

Усама Нажиб приехал из Сирии шесть лет назад и учится на втором курсе магистратуры Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", работает в управлении международных образовательных программ.