На открытии кинофестиваля "Ноль плюс" представят фильм "Яблоня"

| Фото: с сайта кинофестиваля "Ноль плюс" | Фото: с сайта кинофестиваля "Ноль плюс"

Главным фильмом открытия VIII Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс", которое пройдет в ДК “Нефтяник” в Тюмени 26 сентября, станет работа российского режиссера Ольги Ажнакиной "Яблоня". Короткометражный фильм повествует о странном подарке, который становится судьбоносным в жизни ребенка, сообщают организаторы.

Кино представит актер Владислав Абашин.

Отметим, кинофестиваль "Ноль плюс" пройдет в Тюмени с 26 сентября по 3 октября. Событие организуют в восьмой раз. Ежегодно эксперты отбирают позитивное кино со всего мира – это фильмы о семье, дружбе, поступках, приключениях, познании, природе, таланте и творчестве, культуре и науке. В 2021 году зрителей ждут около 50 российских премьер и более 100 анимационных, игровых, документальных фильмов от студий и авторов из 35 стран.

В открытии фестиваля примут участие основатель программы "Ноль плюс", руководитель Фонда "Жизнь и дело" Николай Данн, глава Тюмени Руслан Кухарук, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре и заместитель директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Галина Сыцко.

В качестве почетных гостей на открытии кинофестиваля будут трехкратный лауреат премии "Золотой орел" в номинации "Лучший монтаж" Петр Зеленов, актер дубляжа Александр Груздев и автор более 20 документальных фильмов, лауреат международных и российских кинофестивалей Татьяна Соболева.

В течение церемонии открытия зрители познакомятся с номинациями, жюри, увидят мультфильм "Коробочка" и смысловые видеоролики.

Посетить церемонию открытия кинофестиваля, которая начнется в 18 часов, смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 0+.