Гостей "Фестиваля соседей" в окрестностях Тюмени познакомят с сельским бытом

| Фото: Visit Tyumen (архив) | Фото: Visit Tyumen (архив)

Около 40 различных организаций примут участие в традиционном "Фестивале соседей" в коттеджном поселке "Зеленые холмы" 25 сентября. Впервые на событии выставит экспозицию Музей истории крестьянского быта, будет работать площадка настольного футбола.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Совета тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер.

"Сотрудники Музея истории крестьянского быта из деревни Насекина представят старинные вещи, связанные с селом. Будет работать площадка настольного футбола. Ее организаторы уверяют, что это будет интересно", — поделился Михаил Мельцер.

Также на "Фестивале соседей" будут работать военно-патриотические площадки, вещевой обменник "Дармарка", площадка волонтеров-спасателей.

Юных тюменцев на празднике развлекут аниматоры. Программа наподобие эстафеты подготовлена для детей и подростков на одной из военно-патриотической площадке. На территории проведения фестиваля организаторы установят мобильный скалодром, где ребята также могут попробовать свои силы.

Все желающие смогут поиграть в игру "Денежный поток" от клуба "Молодежная финансовая инициатива".

"Фестиваль соседей" развернется в коттеджном поселке "Зеленые холмы" на детской площадке по адресу: ул. Соловьиная, 1. Площадки начнут работать в 14 часов. Торжественное открытие запланировано на 15 часов. В 18 часов здесь планируют показать зрителям световое шоу.

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Инна Пахомова