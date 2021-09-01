В Тюменской области определят лучший социальный проект года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Эксперты определят лучшие практики и методики решения социальных проблем. Предусмотрено восемь номинаций для социальных предпринимателей и четыре – для НКО, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

"Лучший социальный проект года" — это индикатор развития социального предпринимательства в нашем регионе и в России в целом. Лучшими в прошлом году стали роботизированный комплекс для помощи детям с ДЦП и людям с различными травмами "Крисаф" Ильдара Рахматуллина, проект по уходу за пожилыми "Сиделки Сибири" Юрия Мичурина, "Эбием" Альфии Кабировой, в котором ялуторовские бабушки, сохраняя наследие, могут зарабатывать, — говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева. — Мы приглашаем к участию в конкурсе предприятия в сфере реабилитации и допобразования, сохранения культурного наследия и ухода за пожилыми и иных сфер, предпринимателей и некоммерческие организации, которые трудятся над решением социальной проблемы".

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса принимаются до конца октября на сайте konkurs.sprgsu.ru.

Дополнительную информацию о проведении регионального этапа конкурса можно получить по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.