Тюменским студентам рассказали о волонтерской работе

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

О помощи социально незащищенным группам населения, которую организуют городской общественный центр "Дом НКО" и участники Альянса СО НКО, рассказал председатель Альянса Михаил Мельцер студентам Тюменского колледжа экономики, управления и права, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Среди инициатив общественников - федеральный благотворительный проект "Дари еду", продовольственный центр "Банк еды" и социальный вещевой обменник "Тюменская Дармарка". Волонтеры этих проектов собирают сотни килограммов продуктовых наборов и вещевых пожертвований для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию граждан.

Михаил Мельцер представил будущим волонтерам образовательные проекты "Молодежная финансовая инициатива" и "Мой выбор 3.0". Участвуя в них, юноши и девушки из различных регионов России и ближнего зарубежья в игровом формате обучаются азам финансовой грамотности и формированию личного социального капитала.

Эксперт напомнил и про уличный праздник "Фестиваль соседей". Каждая НКО на празднике может рассказать о своей работе тысячам жителей Тюмени. Ближайший фестиваль пройдёт в коттеджном поселке "Зеленые холмы" 25 сентября.

Отдельно коснулся лектор проектов в рамках программы "Социальная технологическая инициатива". В задачи программы входит содействие появлению и внедрению, в том числе преодолению психологических барьеров восприятия, новых технологий, способных решать социальные проблемы и улучшать жизнь граждан. Общественники уже провели первый международный конкурс творческих работ "НеМагия", в котором участники с помощью изобразительного искусства, анимации и текстов рассказывали о новых изобретениях, делающих мир лучше. На очереди – проведение второго конкурса "НеМагия" и разработка социальной просветительской игры "Я из будущего".

Ещё одними участниками встречи стали волонтеры межрегиональной общественной организации "Рука помощи" Олег Зудов и Радик Файзуллин, рассказавшие о своей работе по помощи малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию людям, в том числе освободившимся из мест лишения свободы. В настоящее время по всей России работают 500 центров организации в 200 различных городах. Волонтеры регулярно проводят акции по сбору одежды и продуктов питания "Корзина помощи" для нуждающихся, а также раздают бесплатные обеды на ж/д вокзалах. Представители организации пригласили всех, кто искренне хочет помогать людям, присоединиться к команде волонтеров проекта.

Руководитель волонтерского отряда Тюменского колледжа экономики, управления и права Екатерина Леденева и её подопечные с энтузиазмом приняли предложение организовать ряд совместных акций по помощи нуждающимся.

Просветительская акция в рамках проекта "Волонтер 2021" прошла в Тюменском колледже экономики управления и права"

21 сентября 2021 года в корпусе Тюменского колледжа экономики, управления и права по адресу ул. Герцена, 78 прошла встреча в рамках социально значимого проекта "Волонтер 2021".Проект уже несколько лет при поддержке Правительства Тюменской области реализует Автономная некоммерческая организация "Обретая крылья" В ходе мероприятия юные тюменские добровольцы познакомились с одним из лидеров тюменского "третьего сектора" - председателем Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, заместителем председателя Общественного совета при Департаменте социального развития Тюменской области Михаилом Михайловичем Мельцером и узнали о благотворительных проектах, в которых ребята могут принять участие.

Спикер рассказал учащимся колледжа о ежедневной работе по помощи социально незащищенным группам населения, которую организуют городской общественный центр "Дом НКО" и участники Альянса СО НКО. Среди таких инициатив - федеральный благотворительный проект "Дари еду", продовольственный центр "Банк еды" и социальный вещевой обменник "Тюменская Дармарка". Регулярно, волонтерами этих проектов собираются сотни килограммов продуктовых наборов и вещевых пожертвований для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию граждан.

Также Михаил Михайлович презентовал будущим волонтерам образовательные проекты "Молодежная финансовая инициатива" и "Мой выбор 3.0". Участвуя в них, юноши и девушки из различных регионов России и ближнего зарубежья в игровом формате обучаются азам финансовой грамотности и важности формирования личного социального капитала.

Напомнил эксперт и про масштабный уличный праздник организуемый силами почти всех организаций Альянса – "Фестиваль Соседей". Благодаря этому празднику добрососедства каждая НКО может рассказать о своей работе тысячам жителей Тюмени. Ближайший Фестиваль пройдёт в необычном "сельском" формате 25 сентября в коттеджном поселке "Зеленые холмы".

Отдельно коснулся лектор проектов в рамках программы "Социальная технологическая инициатива". В задачи программы входит содействие появлению и внедрению (в том числе преодолению психологических барьеров восприятия) новых технологий, способных решать социальные проблемы и улучшать жизнь граждан. Общественниками уже проведен первый международный конкурс творческих работ "НеМагия", в котором участники с помощью изобразительного искусства, анимации и текстов рассказывали о новых изобретениях, делающих мир лучше. На очереди – проведение второго конкурса "НеМагия" и разработка социальной просветительской игры "Я из будущего".

Ещё одними участниками встречи стали волонтеры межрегиональной общественной организации "Рука помощи" Олег Зудов и Радик Файзуллин, рассказавшие о своей непростой работе по помощи малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию людям, в том числе освободившимся из мест лишения свободы. В настоящее время по всей России работает 500 центров организации в 200 различных городах. Волонтеры регулярно проводят акции по сбору одежды и продуктов питания "Корзина помощи" для нуждающихся, а также раздают бесплатные обеды на ж/д вокзалах. Представители организации пригласили всех, кто искренне хочет помогать людям, присоединиться к команде волонтеров проекта.

Руководитель волонтерского отряда Тюменского колледжа экономики, управления и права Екатерина Леденева и её подопечные с энтузиазмом приняли предложение организовать ряд совместных акций по помощи нуждающимся.

Проект "Волонтер 2021" реализуется АНО "Обретая Крылья" при поддержке Правительства Тюменской