В Тюмени добровольцы 55+ осваивают навыки оказания неотложной помощи

| Фото: из сообщества "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Навыки оказания неотложной помощи освоили добровольцы 55+ на образовательном семинаре в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации в Тюмени 22 сентября. В частности, серебряным волонтерам показали прием Геймлиха, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Волонтерам 55+ спецотряда "Бабушки особого назначения" рассказали, что делать, если у маленького ребенка застряла конфета или круглый предмет в горле, или взрослый человек поперхнулся едой.

"Большинство людей боятся помочь в трудную минуту. Они не готовы брать на себя ответственность, либо просто не знают правил. Мы решили исправить это. Цикл обучающих встреч по оказанию первой помощи поможет обрести уверенность в своих знаниях и силах. После мастер-класса участницы спецотряда применят знания в рейдах безопасности по городу и с помощью информационных листовок расскажут тюменцам, как уберечь себя и близких", – прокомментировали координаторы встречи.

Занятие состоялось в рамках цикла уроков от куратора городского проекта "Первая помощь" — сотрудника Станции скорой медицинской помощи. Серебряные добровольцы обучатся приемам оказания помощи пострадавшему в непредвиденных ситуациях.

Напомним, проект "Бабушки особого назначения" действует по направлениям: безопасность на улице (дорожная безопасность); юридическая и финансовая грамотность; безопасность в быту (пожарная безопасность, электробезопасность); пищевая и лекарственная безопасность (безопасность потребителя); сохранение здоровья; самооборона, экологическая безопасность.

Вступить в ряды "Бабушек особого назначения" пожилые тюменки могут, позвонив по телефону: 51-77-05.