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Тюменцев приглашают на Всероссийский форум "Поколение ZОЖ"

Общество, 10:29 22 сентября 2021

группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать во Всероссийском форуме "Поколение ZОЖ". Мероприятие пройдет 15 и 16 октября в онлайн-формате, сообщает координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона.

В течение двух дней будут проходить дискуссии, тренинги и мастер-классы с участием ведущих экспертов в области ЗОЖ. В качестве ведущих выступят специалисты в сфере здравоохранения и здорового образа жизни, спортсмены, блогеры и общественные деятели, которые занимаются популяризацией ЗОЖ.

Стать участником форума может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте поколениезож.рф. Там же будет проходить и трансляция форума.

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# ЗОЖ

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