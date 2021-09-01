Более 100 фильмов от автор из 35 стран представят на фестивале "Ноль плюс" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте (архив)

Более 100 анимационных, игровых, документальных фильмов от авторов из 35 стран представят на VIII Международном фестивале детского и семейного кино "Ноль плюс", который пройдет в Тюмени с 26 сентября по 3 октября.

Как рассказал креативный продюсер онлайн-кинотеатра и кинофестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко, ожидания от приближающегося фестиваля высокие. "Во-первых, программа фестиваля большая. Много людей придет на кинопоказы, конечно, в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также особенностью фестиваля стал его форум "Кинопедагогика", который в своих масштабах стал таким же, как фестиваль. Ожидается около 300 очных участников и более 500 онлайн-участников. Форум посвящен исследованию темы медиавоспитания и кинообразования в современной образовательной системе. Изюминка фестиваля в том, что у нас есть онлайн-кинофестиваль на сайте zeroplus.tv. Жители всей России смогут смотреть фильмы и дома с семьей и в классе в школе. Уникальный контент можно смотреть на телефоне", — поделился он.

Александр Школенко отметил, что кинофестиваль "Ноль плюс" представляет из себя всероссийскую акцию, аудитория которой растет с каждым разом. Так, более 40 соорганизаторов будут проводить показы фильмов кинофестиваля в разных регионах России до конца октября.

Ежегодно организаторы кинофестиваля отбирают позитивное кино со всего мира - это фильмы о семье, дружбе, поступках, приключениях, познании, природе, таланте и творчестве, культуре и науке.

Церемония открытия намечена на 26 сентября в 18 часов. Чтобы стать зрителем, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова