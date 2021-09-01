Фонд президентских грантов приглашает тюменские НКО на семинар

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда фонда президентских грантов проведет в Тюмени тренинги для некоммерческих организаций региона, участвующих в конкурсах президентских грантов, но не победивших в них 23 и 24 сентября. Спикерами выступят руководители проектов департамента экспертизы и мониторинга фонда.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, участники проектных мастерских смогут в рамках тренинга проанализировать часто допускаемые в проектах ошибки, проработать логику своих проектов с точки зрения экспертных критериев оценки, а также научиться исследовать проблему и обосновывать ее в заявках.

Запланированы также встречи представителей фонда с экспертами и участниками первого регионального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества, региональными ресурсными центрами поддержки и развития некоммерческих организаций. Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию по ссылкам: семинар 22 сентября, тренинги 23 и 24 сентября.