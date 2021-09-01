  • 21 сентября 202121.09.2021вторник
  • USD73,3315
    EUR85,8785
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Фонд президентских грантов приглашает тюменские НКО на семинар

Общество, 13:23 21 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда фонда президентских грантов проведет в Тюмени тренинги для некоммерческих организаций региона, участвующих в конкурсах президентских грантов, но не победивших в них 23 и 24 сентября. Спикерами выступят руководители проектов департамента экспертизы и мониторинга фонда.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, участники проектных мастерских смогут в рамках тренинга проанализировать часто допускаемые в проектах ошибки, проработать логику своих проектов с точки зрения экспертных критериев оценки, а также научиться исследовать проблему и обосновывать ее в заявках.

Запланированы также встречи представителей фонда с экспертами и участниками первого регионального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества, региональными ресурсными центрами поддержки и развития некоммерческих организаций. Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию по ссылкам: семинар 22 сентября, тренинги 23 и 24 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фонд президентских грантов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 21.09.2021Молодых тюменцев обучат профессии вожатого
14:00 21.09.2021Трансляция пресс-конференции "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО"
13:48 21.09.2021Ялуторовские врачи полностью перешли на цифровые медкарты
13:23 21.09.2021Фонд президентских грантов приглашает тюменские НКО на семинар