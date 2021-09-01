  • 21 сентября 202121.09.2021вторник
  • USD73,3315
    EUR85,8785
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Проект "Семейные рекорды" объединит 60 семей Тюменской области

Общество, 11:59 21 сентября 2021

центра "Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: центра "Ребячья республика" ВКонтакте

Жители Тюменской области примут участие в проекте "Семейные рекорды". Реализует его ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" на средства гранта губернатора в размере 1 млн 71 тыс. 770 рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный специалист по связям с общественностью ассоциации "Мы вместе", руководитель проектов Татьяна Никонорова.

"Идея проекта заключается в проведении комплекса мероприятий для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей, члены которой переболели COVID-19, а также семей медицинских работников, работавших в "красной зоне". Мы планируем серию обучающих семинаров для родителей. Также организуем семейные заезды выходного дня на базе детского загородного центра", - сообщила она.

По итогам реализации проекта дети и их родители узнают больше о здоровом образе жизни, правильном питании и сбережении здоровья. Они познакомятся с разнообразными формами активного семейного досуга, улучшат психологический микроклимат в семье. Участникам также вручат "ЗОЖ-Боксы" со спортивным инвентарем и методическими пособиями для занятий в домашних условиях.

"Всего в проекте поучаствуют 180 человек, это около 60 семей, имеющих одного и более детей. Все они должны проживать на территории Тюменской области. Реализация проекта запланирована на первое полугодие 2022 года", - добавила Татьяна Никонорова.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты губернатора , досуг , отдых , семейный отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:11 21.09.2021В Тюменской области откроют пять 3D-кинотеатров до конца 2021 года
12:59 21.09.2021В Тюмени слушатели лекции о термоядерной энергии бесплатно посетят выставку "Третья идея"
12:23 21.09.2021"Ворожба" с ходулистами и огнем продлится в Тюмени еще два вечера
11:59 21.09.2021Проект "Семейные рекорды" объединит 60 семей Тюменской области