Проект "Семейные рекорды" объединит 60 семей Тюменской области

| Фото: центра "Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: центра "Ребячья республика" ВКонтакте

Жители Тюменской области примут участие в проекте "Семейные рекорды". Реализует его ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" на средства гранта губернатора в размере 1 млн 71 тыс. 770 рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный специалист по связям с общественностью ассоциации "Мы вместе", руководитель проектов Татьяна Никонорова.

"Идея проекта заключается в проведении комплекса мероприятий для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей, члены которой переболели COVID-19, а также семей медицинских работников, работавших в "красной зоне". Мы планируем серию обучающих семинаров для родителей. Также организуем семейные заезды выходного дня на базе детского загородного центра", - сообщила она.

По итогам реализации проекта дети и их родители узнают больше о здоровом образе жизни, правильном питании и сбережении здоровья. Они познакомятся с разнообразными формами активного семейного досуга, улучшат психологический микроклимат в семье. Участникам также вручат "ЗОЖ-Боксы" со спортивным инвентарем и методическими пособиями для занятий в домашних условиях.

"Всего в проекте поучаствуют 180 человек, это около 60 семей, имеющих одного и более детей. Все они должны проживать на территории Тюменской области. Реализация проекта запланирована на первое полугодие 2022 года", - добавила Татьяна Никонорова.

Любовь Голышева