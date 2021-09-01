  • 21 сентября 202121.09.2021вторник
  • USD73,3315
    EUR85,8785
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО"

Общество, 14:00 21 сентября 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО". Начало в 14 часов.

В пресс-конференции принимают участие председатель ТООО "Центр внутреннего развития человека" Свобода" Николай Николаевич Дятлов, директор центра экологических программ" Живая планета" Вера Константиновна Пахомчик, автор программы "Взаимодействие с природой" Надежда Тополова, председатель ТООДД "ЧИР" Светлана Леонидовна Максимова, директор по связям с общественностью ООО "Миротворец" Лев Александрович Шмаков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# онлайн-трансляция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 21.09.2021Молодых тюменцев обучат профессии вожатого
14:00 21.09.2021Трансляция пресс-конференции "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО"
13:48 21.09.2021Ялуторовские врачи полностью перешли на цифровые медкарты
13:23 21.09.2021Фонд президентских грантов приглашает тюменские НКО на семинар