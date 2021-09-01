Трансляция пресс-конференции "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО". Начало в 14 часов.

В пресс-конференции принимают участие председатель ТООО "Центр внутреннего развития человека" Свобода" Николай Николаевич Дятлов, директор центра экологических программ" Живая планета" Вера Константиновна Пахомчик, автор программы "Взаимодействие с природой" Надежда Тополова, председатель ТООДД "ЧИР" Светлана Леонидовна Максимова, директор по связям с общественностью ООО "Миротворец" Лев Александрович Шмаков.