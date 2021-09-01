Грантовый проект "Родные города" поддержит проекты тюменцев

| Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в грантовом конкурсе "Родные города". Он реализуется программой социальных инвестиций "Газпром нефти", сообщает тобольский мультицентр "Моя территория".

Участники могут представить проекты по из направлениям: комфортная среда, наука и образование, экология и креативная среда.

Авторы самых креативных идей получат ресурсную поддержку и экспертную поддержку компании. Для победителей проведут мастер-классы, интенсивы и семинары для повышения компетенций. С 21 сентября по 7 октября пройдет образовательный курс по подготовке качественных проектных заявок.

Подробности о проекте можно узнать по тел. 8 (921) 927 12 38.