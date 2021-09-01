Тюменские школьники за успешный соцпроект получат 50 тысяч рублей

| Фото: РДШ Тюменской области ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области ВКонтакте

Прием заявок на участие в работе школы социального проектирования "Под парусом мечты" стартовал в Тюменской области. Присоединиться к нему могут ребята в возрасте от 14 до 17 лет - представители образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, муниципальных молодежных центров РДШ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала региональный куратор направления "Гражданская активность" РДШ Надежда Алерская.

"Школа социального проектирования представляет собой площадку для реализации идей. Мы ждем ребят, которые хотят воплотить свою мечту или решить социально-значимую проблему. Под руководством своего педагога или наставника они могут представить свой проект, проработать его с указанием необходимых затрат на реализацию, защитить и получить финансовую поддержку", - пояснила она.

Максимальная сумма поддержки составит 50 тыс. рублей. Это достаточно весомый капитал для старта и продвижения своей идеи, отмечают организаторы.

Для участия в работе школы социального проектирования необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте АИС Молодежь России и направить на электронную почту rdsh72@pioner72.ru ряд документов. Их список и условия участия размещены в группе проекта ВКонтакте.

Заявки на участие принимают до 15 ноября, защита проектов состоится 25 ноября в онлайн-формате.

Любовь Голышева