Серебряные добровольцы со всей страны приедут на форум в Тюмень

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Пятый всероссийский форум серебряных добровольцев "#МыВместе" "#МолодыДушой" пройдет в Тюмени с 1 по 3 октября. Его участниками станут 500 представителей всех регионов России, сообщает областной департамент социального развития.

Форум соберет волонтеров-наставников, активистов добровольческих объединений, представителей органов исполнительной власти, ответственных за развитие серебряного добровольчества в субъектах.

На мероприятии будут представлены такие образовательные блоки как медиаволонтерство, медицинское, социальное, культурное, экологическое и онлайн-волонтерство. Участники посетят реабилитационные центры, обменяются опытом проектной деятельности, обсудят вовлеченность серебряных добровольцев в мероприятия всероссийского и международного уровней. Также они проявят себя в командных интеллектуальных играх, посетят экскурсии и лекции. Завершится форум торжественным мероприятием и праздничным концертом, а также награждением победителей грантового конкурса "Молоды душой".

Отметим, серебряное добровольчество Тюменской области объединяет более 7,6 тысяч представителей старшего поколения. Деятельность региона в этом направлении неоднократно получала высокую оценку федеральных ведомств и экспертов.