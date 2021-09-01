Школьным лесничествам передадут книги "Экопомощники Тюмени"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 70 экземляров книги "Экопомощники Тюмени" передадут школьным лесничествам.

Повествование в книге ведется в жанре сказке. Главный герой — мальчик Федор, который живет в Тюмени. Вместе с ним юные читатели узнают о простых правилах экологичного образа жизни. Во второй части говорится о значении экомаркировок. Третья называется "Полезные адреса города Тюмени".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Издание выпустили специально к экофестивалю "Я = планета", который состоялся в областной столице 11 сентября. Часть раздали гостям на мероприятии. Оставшиеся после события экземпляры предназначены для школьных лесничеств.

"Отдадим их в школы, с детьми из которых занимаемся. Работаем с 30 группами", — рассказала директор Центра развития экологических программ "Живая планета" Вера Пахомчик.

Не исключено, что книгу "Экопомощники Тюмени" разместят в социальных сетях в электронном виде.

"Книга — полностью авторская работа. Автор Юлия Фролова сочинила историю в виде сказки. Рисунки тоже авторские. Их создала Поля Сайфуллина. К фестивалю следующего года мы хотим разработать практическую книжку для родителей и педагогов с экоиграми. В ней хотим рассказать, как познакомить ребенка с природой через игру. У нас много подобных наработок", — добавила педагог-психолог центра Надежда Тополова.

Экофестиваль "Я = планета" планируют провести и в 2022 году. В следующий раз хотят разработать программу, рассчитанную на два дня.

Инна Пахомова