В Тюменской области победителей грантового конкурса "Агростартап" объявят в июне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 жителей Тюменской области подали заявки на грантовый конкурс "Агростартап". Обладателей поддержки до 5 млн рублей на открытие или развитие фермерского хозяйства назовут 6 июня, сообщает региональное инвестагентство.

Консультационную помощь жителям сельских территорий, а именно они могут воспользоваться этой мерой поддержки, оказал центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

"Данная мера поддержки очень востребована в регионе, так как дает возможность получить финансирование на проект. Консультациями воспользовались 49 человек — как действующие владельцы ЛПХ, так и те, кто только планирует начать свое дело. Особенно популярны направления мясного скотоводства – разведение КРС и МРС", — отметила руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров центра "Мой бизнес" Тюменской области Светлана Федоровская.

Специалистами были подготовлены: расчётные модели под грант, инструкции по работе на платформе, памятки по документам

Обратиться за помощью в центр можно по телефону 49-99-44 доб. 903.