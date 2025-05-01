Тюменские преподаватели повысили квалификацию на INNOLAB Ural

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Центра технологического предпринимательства ТИУ приняли участие в масштабной программе повышения квалификации "От науки к бизнесу: развитие технологического предпринимательства в университетах" INNOLAB Ural 2025. Она организована университетом "Сколково" и МФТИ на площадке Южно-Уральского государственного университета, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

"Участие в INNOLAB Ural 2025 позволило нам расширить компетенции в области коммерциализации научных разработок и построения инновационной экосистемы в ТИУ. Полученные знания и опыт будут использованы для поддержки студенческих и преподавательских проектов, а также для развития сотрудничества с индустриальными партнерами", - отметила руководитель центра технологического предпринимательства ТИУ Анастасия Саршанова.

Всего обучение прошли более 50 представителей из 17 вузов страны.

В центре внимания INNOLAB Ural 2025 – развитие инновационной экосистемы Урала, внедрение научных разработок в промышленность, формирование новых подходов к подготовке кадров, а также построение устойчивой модели взаимодействия между наукой, бизнесом и государством.